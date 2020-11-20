Общество

В Псковской области предложили ограничить командировки за пределы региона из-за коронавируса

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук предложил ввести ограничение на выезд работников в командировки за пределы Псковской области. С такой инициативой он выступил в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Считал бы необходимым ввести ограничение на выезд работников в командировки за пределы Псковской области, допуская эту возможность лишь в неотложных случаях, с последующим проведением тестирования сотрудника за счет работодателя после возвращения из командировки», - сказал он.

Также главный санитарный врач рекомендовал проводить тестирование на коронавирус работников, выполняющих международные и межрегиональные перевозки автотранспортом.

Кроме того, Александр Нестерук рассказал, что 9679 жителям региона сделали тесты на антитела к COVID-19, у 700 пациентов они были обнаружены.