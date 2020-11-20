Общество

В Псковской области выявлен опасный карантинный вредитель

При проведении контрольно-надзорных мероприятий на российско-латвийской границе в МАПП «Бурачки» в Псковской области запрещен ввоз 7190 растений для защищенного грунта в горшках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, выращенные в Нидерландах орхидеи следовали автомобильным транспортом из Латвии в адрес московской компании, занимающейся оптовой торговлей цветами и растениями.

В ходе проведения фитосанитарного контроля государственные инспекторы управления обнаружили в партии растений живые имаго насекомых, которые по морфологическим признакам схожи с карантинным объектом. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что выявленные насекомые идентифицированы как западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) и являются карантинными для стран Евразийского экономического союза.

Ввоз зараженных орхидей на территорию Российской Федерации запрещен. Сотрудники управления представителю владельца груза выдано предписание о возврате 7190 растений в горшках в Латвию.