Общество

Мультидисциплинарную бригаду готов направить в Псковскую область университет Мечникова

Мультидисциплинарную бригаду готов направить университет Мечникова в Псковскую область. Об этом сообщил проректор по развитию регионального здравоохранения и медико-профилактического направления вуза Александр Мельцер на селекторном совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы готовы направить в случае необходимости мультидисциплинарную бригаду в Псковскую область», - сказал Александр Мельцер. По его словам, если не хватает специалистов, нужно максимально задействовать учащихся медицинских образовательных организаций.

«Что касается бригад, мы не откажемся. Обязательно к этой помощи прибегнем», - ответил Михаил Ведерников.