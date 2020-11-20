Общество

В районах Псковской области будут развернуты дополнительные койки для долечивания COVID-больных

В муниципальных образованиях Псковской области будут развернуты дополнительные койки для больных новой коронавирусной инфекцией, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в пятницу, 20 ноября, на расширенном заседании оперштаба по недопущению завоза и распространения COVID-19.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, дополнительные места будут развернуты на базе бывших инфекционных коек, которые ранее действовали в межрайонных и районных больницах. В общей сложности это свыше 90 мест с возможностью расширения. Это будут места для долечивания больных коронавирусом, которые находятся в стабильном состоянии средней тяжести. Подобная работа позволит разгрузить койки COVID-центра, специалисты которого смогут сосредоточиться на лечении более тяжелых пациентов.

Места для долечивания с понедельника будут развернуты в Великих Луках, Бежаницком, Невельском, Пустошкинском, Опочецком, Порховском и Плюсском районах.