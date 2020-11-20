Общество

Более 2600 человек болеют коронавирусом в Псковской области

2641 человек болеет коронавирусом в Псковской области на сегодняшний день. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из 2641 пациента 256 госпитализированы, 2385 человек находятся на амбулаторном лечении. Также инфицированы 248 детей, они лечатся в амбулаторной режиме, рассказала Марина Гаращенко. Всего один пациент в Псковской области подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По ее словам, коечный фонд увеличен до 970 коек (плюс 40 коек в городской больнице Пскова). Загруженность коечного фонда составляет 74%.