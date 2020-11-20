Общество

Председатель Псковского облсовпрофа принял участие в заседании Генсовета ФНПР

Сегодня, 20 ноября, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов принял участие в заседании Генсовета ФНПР, который в связи с эпидемиологической обстановкой состоялся в формате видеоконференции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, члены Генсовета обсудили необходимость созыва внеочередного съезда.

С докладом по вопросу о созыве XI (внеочередного) съезда ФНПР выступил заместитель председателя ФНПР Сергей Некрасов. Он отметил, что 27 октября Конституционный суд РФ вынес постановление о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности, в котором указано, что уставы членских организаций общего профсоюзного объединения обязаны соответствовать уставу этого объединения при условии принятия его демократическим путем.

Согласно этому же постановлению, право на объединение в профсоюзы и свободу объединений должно включать в себя правомочия самостоятельно определять принципы взаимоотношений между членами одного объединения профсоюзов. В целях реализации этого постановления, выработки и принятия решений по укреплению единства организационно-правовых основ деятельности федерации и ее членских организаций, обеспечения соответствия их уставов положениям устава ФНПР, необходимо созвать XI съезд.

Генсовет ФНПР большинством голосов приняли решение провести его 24 декабря. На съезде планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в устав ФНПР.

Генсовет также утвердил состав рабочей группы по подготовке проекта изменений в устав. К 1 декабря рабочая группа должна представить свои предложения.