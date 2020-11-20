Общество

Зимние каникулы в псковских школах могут начаться на неделю раньше

Зимние каникулы в псковских школах могут начаться на неделю раньше в случае тяжелой эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При этом глава региона попросил сильно не «топить за эту тему». «Мы понимаем, что у нас абсолютно точно будут пики заболеваемости - после новогодних каникул и весной. Безболезненно, без ущерба для образовательного процесса эту опцию с неделей каникул можно использовать только один раз, так что будем держать ее как запасной вариант», - сказал Михаил Ведерников.