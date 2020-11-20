Общество

Губернатор призвал «до посинения» проверять работающий ночной клуб в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал «до посинения» проверять ночной клуб в Великих Луках, работающий в условиях распространения коронавируса. Об этом он сказал в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Много жалоб на работу ночного клуба, который раньше назывался "Амстердам", - отметил он. - Комиссионно до посинения их проверяйте. Сегодня пятница. Они там с 23.00 до 0.00 начинают работать. Если два повторных нарушения будет, составляйте протоколы столько раз, сколько это нужно. Александр Васильевич (Нестерук - руководитель областного управления Роспотребнадзора - ред.), тогда их нужно будет закрыть и тогда уже в другом порядке привлекать к ответственности. Такие вещи недопустимы».

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что сейчас крайне нежелательно посещать общественные места. «Тем более ходить по незаконным ночным клубам», - добавил он.