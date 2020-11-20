Общество

Псковичам старше 65 лет разрешат участвовать в заседаниях общественных организаций

Жителям Псковской области старше 65 лет, которые должны находиться на самоизоляции, разрешат участвовать в заседаниях общественных организаций. Такое решение приняли участники оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С докладом выступила начальник регионального управления внутренней политики администрации Оксана Иванова. «В связи с введенным режимом самоизоляции указанная категория граждан сейчас не принимает участие в работе высших руководящих коллегиальных органов общественных организаций, в ходе которых принимаются решения по основным вопросам деятельности указанных организаций. В связи с этим предлагаем рассмотреть возможность принятия оперативным штабом следующего решения, а именно определить, что действующая норма указа от 15 марта 2020 года о введении режима самоизоляции не будет распространяться на членов общественных организаций в возрасте 65 лет и старше при их участии в общих собраниях, советах, конференциях, съездах и иных заседаниях коллегиальных органов общественных организаций, проводимых при условии соблюдения установленных требований указом губернатора», - отметила она.

«В принципе, возражений нет, - сказал губернатор Михаил Ведерников. - Много людей старшего поколения занимают активную жизненную позицию, большое количество важных и необходимых мероприятий проводят, которые, в том числе, направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией».

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук тоже не стал возражать.