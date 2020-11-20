Общество

Ограничительные мероприятия по коронавирусу в Псковской области продлевают до 6 декабря

Ограничительные мероприятия по коронавирусу в Псковской области продлевают до 6 декабря. Об этом сообщила начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ограничительные мероприятия - карантин - продлеваются до 6 декабря, - отметила она. - Установленные ранее до 22 ноября требования по самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше продлеваются еще на две недели - с 23 ноября по 6 декабря».

В отношении руководителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, областных учреждений и предприятий вводится обязанность оказывать содействие в обеспечении режима самоизоляции беременным работницам, изъявившим желание соблюдать такой режим. «В том числе путем перевода на дистанционный режим работы или - предоставление отпуска с сохранением заработной платы», - сказала Наталья Волкова и уточнила, что в отношении иных работодателей такая мера устанавливается как рекомендация.

Кроме того, всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области, рекомендуется воздерживаться от направления работников в служебные командировки за пределы региона.

Такие изменения будут внесены в соответствующий указ главы региона.