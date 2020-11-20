Общество

Парковка на 19 мест обустраивается рядом с новым детским садом в Неелово

Парковка на 19 мест обустраивается рядом с новым детским садом в Неелово. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.

Напомним, детский сад на 270 мест строится в рамках нацпроекта «Демография» и станет самым большим в Псковском районе. «30 ноября - срок окончания муниципального контракта. Строительно-монтажные работы завершены. Кассовое исполнение - 90%. Отрабатываем документы и планируем открыть. Все с нетерпением этого ждут подарка «под елочку». Это хорошее радостное событие», - подчеркнула глава Псковского района.

По словам Натальи Федоровой, сформирован штат сотрудников сада, за счет местного бюджета закуплено все необходимое для содержания учреждения. «Детский сад получился действительно красивым, самым большим в районе. С учетом его близости к школе получается целый образовательный комплекс. Какие-то моменты при строительстве приходилось учитывать. Например, подъездные пути, организацию дополнительной парковки. В первую очередь мы завершим в этом году пешеходный тротуар и парковку на 19 мест. Одна уже построена в этом году со стороны детского сада, а на следующий год планируем со стороны улицы Радужной сделать еще один дополнительный подъезд, потому что понимаем, что это необходимо»,- заключила глава Псковского района.