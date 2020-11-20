Общество

Два врача из Уфы приехали работать в Псков

В Псковскую область прибыли два врача педиатра из Уфы. Они будут работать в новом корпусе детской инфекционной больницы в Пскове, сообщили сотрудники ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» в официальном Instagram.

Сегодня, 20 ноября, педиатры отмечают профессиональный праздник.

«Чтобы стать квалифицированным педиатром не достаточно просто получить соответствующее образование, важным является быть хорошим человеком, умеющим найти подход к своим пациентам. Сегодня, в период дефицита кадров, врачи - педиатры, используя все свои знания и опыт, наравне с врачами - инфекционистами, пульмонологами ведут борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19», - рассказали сотрудники инфекционной больницы в соцсети.

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Коллектив ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» желает докторам крепкого здоровья, счастья, любви, красоты, а также терпения и сил для будущих достижений.