Общество

Свалку на Плехановском Посаде убрали вручную сотрудники регоператора в Пскове

Руководство регионального оператора по обращению с ТКО - филиала ООО «Экопром» выявило стихийное место накопления вблизи дома № 67 на Плехановском Посаде в Пскове. Оперативно было решено ликвидировать несанкционированную свалку, в тот же день на место прибыл мусоровоз, сотрудники вручную убрали завалы мусора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора.

На место, где была свалка, по согласованию с Управлением городского хозяйства администрации Пскова установили контейнер для ТКО. Во время уборки к сотрудникам Экопрома подошла жительница указанного дома. Она посетовала, что наблюдает свалку под окнами уже давно. По мнению псковички, мусор сюда приносят жители частного сектора.

«У нас в доме есть мусоропровод, отходы из которого регулярно вывозятся. Регоператор выполняет свою работу качественно, и нам нет нужды устраивать свалку», - отметила она.

Женщина подчеркнула, что вблизи места, где образовалась свалка, есть подходящая территория для установки контейнера с удобным подъездом для спецтехники.

«Контейнер мы привезли и установим. Мы неравнодушны к проблемам жителей», - обратился к активной гражданке директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв.