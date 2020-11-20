Общество

Псковичей приглашают стать свидетелями Нюрнбергского трибунала

20-21 ноября, в дни работы Международного форума «Уроки Нюрнберга», Музей Победы организует онлайн-показы документальных фильмов-свидетельств о главном трибунале ХХ века – Нюрнбергском процессе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея Победы.

На музейном сайте, и YouTube-канале Музея Победы представят фильмы, рассказывающие о «суде народов». Зрителям покажут четыре документальные ленты, которые созданы по сценарию известного историка, литератора, сенатора Международной ассоциации прокуроров Александра Звягинцева и эксклюзивно предоставлены к показу в музее только на два дня.

В фильмах использованы уникальные съемки, на которых запечатлена ежедневная работа трибунала – свидетельские показания жертв нацистского режима и перекрестные допросы главарей третьего рейха во время судебных заседаний. Интернет-посетители увидят одни из самых значимых моментов – появление фельдмаршала Паулюса и шокирующее выступление советского судьи Льва Смирнова.

«Нюрнберг. Свидетели» (2015, Россия, категория 16+) повествует о самом впечатляющем выступлении в зале суда Мари-Клод Вайян-Кутюрье. Молодая француженка рассказала страшную и невероятно трагичную историю своего заточения в двух концентрационных лагерях — Освенциме и Равенсбрюке.

«Нюрнберг. Банальность зла» (2016, Россия, категория 16+) – это научное исследование американского психиатра Дугласа Келли о феномене, который он назвал «вирус нацизма». Доктор был уверен, что у людей, ежедневно отдававших бесчеловечные, извращённые приказы, просто не может не быть психических отклонений.

«Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс глазами журналистов» (2015, Россия, категория 16+). Особое внимание авторы фильма уделили работе представителей средств массовой информации, писателей, фотографов, художников. Тех, кто оставил нам достоверные образы палачей и жертв, прокуроров и адвокатов, свидетелей в зале и обывателей за стенами нюрнбергского Дворца правосудия.

«Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть» (2015, Россия, категория 16+), рассказывает о противостоянии союзников в вопросе о необходимости проведения справедливого суда над лидерами фашистской Германии, на котором настаивало руководство Советского Союза.

Расписание показов 20 и 21 ноября:

13:00 - «Нюрнберг. Свидетели»,

14:00 - «Нюрнберг. зла»,

15:00 - «Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс глазами журналистов»,

16:00 - «Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть».

Все фильмы демонстрируются на русском языке с английскими субтитрами.