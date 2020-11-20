Общество

Новый очаг коронавируса вспыхнул в отделении травматологии областной больницы

Новый очаг коронавируса выявлен в отделении травматологии областной клинической больницы. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В очаге выявлено сразу 8 случаев заболевания COVID-19.

Напомним, до этого момента в регионе было зафиксировано пять действующих очагов коронавируса. Речь идет о Плюсском психоневрологическом интернате, ГК «Кабош» в Великих Луках, ПО Северные электросети в Пскове, Порховском посте станции скорой помощи и отделении общей хирургии в Псковской областной клинической больнице.