Общество

167 человек заболели COVID-19 за сутки в Псковской области

167 человек заболели COVID-19 за сутки в Псковской области. Общее количество заболевших коронавирусом в регионе составило 10866 человек. Об этом сообщи губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

По количеству заболевших Великие Луки почти сравнялись с Псковом - за сути там выявлено 53 больных COVID-19, в Пскове 64.

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За сутки выздоровели 143 человека, за весь период пандемии 5793 пациента избавились от коронавируса. Количество умерших от болезни остается неизменным - 72 человека.