Общество

Александр Котов: Налоговая служба держит лидерство по внедрению инноваций и цифровых технологий

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов Российской Федерации, который отмечается сегодня, 21 ноября.

«Федеральная налоговая служба – ведомство, которое на протяжении последних лет держит лидерство по внедрению инноваций и цифровых технологий. Такой прогрессивный подход позволяет качественно и эффективно осуществлять налоговое администрирование и успешно решать поставленные государством задачи, главная из которых – обеспечение доходами бюджетов всех уровней, - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте регионального парламента. - Технологические нововведения изменили и принципы взаимодействия с налогоплательщиками. Благодаря электронным сервисам, работе в режиме «одного окна» и, в целом, ориентировании работы налоговой службы на потребности клиента, предоставление услуг гражданам и субъектам хозяйственной деятельности стало удобным, доступным, оперативным».

«Безусловно, достижение высоких результатов невозможно без компетентных и добросовестных сотрудников. Труд налоговиков кропотливый и непростой, и только настоящим профессионалам под силу выполнять его на должном уровне», - отметил Александр Котов, поблагодарил сотрудников налоговой службы за работу и пожелал здоровья, удачи, семейного благополучия и профессиональных достижений.