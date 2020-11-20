Общество

Артиллеристы 76-й дивизии отметили 102-ю годовщину гвардейского полка

Артиллеристы Псковского соединения Воздушно-десантных войск отметили 102-ю годовщину образования гвардейского полка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, мероприятия, посвященные дню артиллерии и ракетных войск, а также 102-й годовщине полка, началиь с митинга у стелы воинам-артиллеристам.

В ходе торжественного митинга командир артиллерийского полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск гвардии полковник Дмитрий Линенко поздравил личный состав, особо отметив в своем выступлении заслуги ветеранов полка, и выразил благодарность за боевую выучку и сплоченность.

Мероприятие продолжилось на аллее героев. Командование полка и гости почтили память героев-артиллеристов минутой молчания и возложили цветы к бюстам героев.

Отличившиеся военнослужащие полка в торжественной обстановке были награждены грамотами и ведомственными наградами.