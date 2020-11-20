Общество

В России побит антирекорд по COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 822 случая в 85 регионах - это новый антирекорд, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Также зафиксированы рекорды по числу умерших и выписанных по выздоровлению: скончались 467 пациентов, выздоровел 26 021 человек, передает «Интерфакс». Число вылечившихся более чем на тысячу превышает количество выявленных новых случаев.

В Москве также поставлен новый антирекорд: коронавирус диагностирован у 7 168 человек. Умерли 74 пациента, выздоровели рекордные 6 080 человек.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 064 748 случаев коронавирусной инфекции, 35 778 умерших и 1 577 435 выписанных. Вылечились 451 535 человек.