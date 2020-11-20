Общество

Глава Великих Лук: Город справляется с трудной эпидобстановкой без жестких ограничений

Великие Луки справляются с трудной эпидобстановкой без жестких ограничений. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в еженедельном видеообращении к великолучанам.

«Динамика распространения коронавируса в Великих Луках остается на достаточно высоком уровне, что вызывает опасения, так как нагрузка на систему здравоохранения растет. При этом летальность в два раза ниже, чем в среднем по стране, что является результатом ежедневного самоотверженного труда наших медработников», - констатировал глава города.

Наряду с этим он призвал великолучан не игнорировать масочный режим, напомнив, что это являетсч грубым нарушением санитарных правил и влечет административную ответственность. Николай Козловский призвал горожан минимизировать контакты, реже посещать магазины и рынки, а в случае необходимости в решении бытовых вопросов обращаться за помощью в волонтерских центр.

«Мы держим на контроле соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. С понедельника по пятницу сотрудниками городского ОМВД, совместно с администрацией города проводится проверка общественного транспорта на предмет соблюдения гражданами масочного режима. К большому сожалению, нарушения выявляются каждую неделю, составляются протоколы об административном правонарушении», рассказал Николай Козловский.

Кроме того, по четвергам, пятницам и субботам в вечернее и ночное время осуществляется проверка увеселительных заведений. Напомним, с 26 октября в Псковской области установлены ограничения работы кафе и ресторанов с 23.00 до 06.00, запрещены дискотеки и курение кальянов, но не все предприниматели осознают серьезность эпидобстановки. Так, в ходе одного из рейдов был выявлен клуб, который открывал двери для посетителей как раз с 23.00. Составлен протокол.



«Пока такие бизнесмены будут нарушать правила, здоровье наших горожан находится в опасности», - заметил Николай Козловский.