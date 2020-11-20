Общество

Николай Козловский призвал великолучан планировать встречу Нового года в кругу семьи

Глава Велики Лук Николай Козловский призвал великолучан планировать празднование Нового года в семейном кругу.

Как он отметил в своем еженедельном видеообращении, многие спрашивают у него о перспективах новогодних корпоративов и праздников в условиях коронавируса.

«В настоящий момент, исходя из текущих эпидемиологических данных, широкое празднование Нового года маловероятно. Тем не менее, мы с вами должны сделать все для того, чтоб удержать ситуацию от закрытия экономики города. Поэтому призываю вас беречь свое здоровье, здоровье родных и близких и планировать празднование Нового года в семейном кругу», - подчеркнул он.