Общество

Псковский район подал заявку на ремонт двух сельских школ в 2021 году по нацпроекту

Псковский район подал заявку на капремонт двух сельских школ в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова, рассказывая о мероприятиях, которые хотелось бы реализовать в рамках национальных проектов.

«В этом году мы впервые попали в нацпроект с капремонтом сельских школ. Замена полов, кровель и окон, которым по 40 лет — в таких масштабах Псковский район видит эти работы впервые. На следующий год мы подали заявку на участие в этом проекте еще двух школ, и для района это будет огромный прорыв и возможность отремонтировать в школах в том числе и системы канализации, водоснабжения, теплоснабжения», - пояснила глава муниципалитета.

В рамках нацпроекта «Образования» упор также будет делаться на ремонт спортзалов, обустройство спортплощадок и на обеспечение безопасности школьников.

В целом планов по реализации нацпроектов у районных властей много, «но говорить, что они осуществятся, очень сложно». «Мы понимаем, что в нацпроект попасть сложно — заявок со всех регионов поступает очень много. Проектно-сметная документация у нас готова и на торошинский дом культуры, и на адворицкий, и на ершовский. И очень хотелось бы, чтобы хотя бы какой-то один из этих объектов попал в нацпроект», - добавила Наталья Федорова.