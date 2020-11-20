Общество

Названы сроки поставки «антикоронавирусных» антибиотиков в псковские аптеки

Основная поставка антибиотиков в псковские аптеки запланирована на 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ответе на запрос, отправленный в адрес ГКУЗ ПО «Управление фармации».

Как отметили в управлении, в действующей версии Временных методических рекомендаций Минздрава России по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторные схемы лечения включены антибиотики: «Азитромицин«, «Амоксициллин», «Амоксициллин+клавулановая кислота», «Кларитромицин», «Моксифлоксацин», «Левофлоксацин», а также противовирусные средства «Умифеновир», «Интерферон альфа», «Фавипиравир». Наиболее часто медицинскими работниками в настоящее время выписываются «Умифеновир», «Интерферон альфа», «Азитромицин», что в сочетании с ажиотажным спросом населения спровоцировало ситуацию дефицита данных препаратов.

«На сегодняшний день в небольших количествах данные препараты в аптеках имеются, - подчеркивается в ответе на запрос ПЛН. - В достаточных количествах имеются иные противовирусные средства, иммуномодуляторы и антибиотики, которые также могут применяться для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций, и которые включены в стандарты оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях при ОРВИ, гриппе, пневмонии».

Что касается фавипиравира (коронавира), этот препарат уже поставлен в регион, его отпуск начат медицинскими работниками при посещении пациентов. «Данный препарат не назначается абсолютно всем пациентам, - напомнили в «Управление фармации». - Решение вопроса о его назначении принимается индивидуально на основе оценки соотнесения пользы и риска для конкретного пациента».