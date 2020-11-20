Общество

Власти Псковского района продолжат комплексно подходить к развитию территорий

Власти Псковского района продолжат комплексно подходить к развитию территорий муниципалитета. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова. Ярким примером реализации такого подхода является деревня Неелово.

«Многие подмечают, что за два года такая хорошая динамика в Неелово наблюдается в разных направлениях, и все это благодаря реализации федеральных проектов, региональной помощи. Но здесь важна и заинтересованность районного, местного уровня — желание волости и местных жителей, - подчеркнула глава района. - Есть активные жители, которым мы благодарны за какие-то подсказки, совместное решение, и есть общее желание получить результат».

«Достраивается детский сад, благодаря губернатору обновляется ФАП. В рамках программы "Комфортная городская среда" делаются дворовые территории и разрабатывается проект благустройства территории напротив ФАПа. В Неелово появился первый мурал. И, чем больше делается, тем больше хочется. Самое главное — люди хотят положительных изменений», - подчеркнула Наталья Федорова.

«Что касается комплексного подхода к развитию территорий, нужен консолидированный взгляд со всех сторон, и не только решение сверху, а как раз наоборот — поддержка и запрос снизу, понимание, куда мы движемся и что хотим сделать. Результат не заставить себя ждать», - резюмировала глава Псковского района.