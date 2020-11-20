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Общество

Коечный фонд для больных COVID-19 в Псковской области увеличат до 1250

21.11.2020 17:39|ПсковКомментариев: 0

Коечный фонд для больных COVID-19 в Псковской области увеличат с нынешних 970 коек до 1250. Об этом сообщил в своем видеообращении губернатор региона Михаил Ведерников.

«К концу месяца заболеваемость может пойти на спад. Это вселяет оптимизм, но не отменяет нагрузку на систему здравоохранения на данный момент. Коечный фонд загружен на 74% даже с учетом того, что с середины недели он расширяется. В течение трех недель коечный фонд будет увеличен с 970 до 1250 коек. Для этого будут задействованы инфекционные отделения в районных больницах, дополнительный корпус в Пскове, а в декабре мы ожидаем открытия детского отделения областной инфекционной больницы на 60 коек», - сообщил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, с начала года 523 сотрудника системы здравоохранения Псковской области заболели коронавирусом, в том числе 149 врачей. «Мы внимательно следим за состоянием каждого из них», - заявил он, добавив, что главврач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко идет на поправку и ожидает результатов теста на выписку.

«Болезнь часто не проходит без последствий и требует времени на реабилитацию. В больницах часто не хватает врачей, среднего и младшего медперсонала. В этой связи важно участие будущих специалистов», - отметил Михаил Ведерников. В учреждениях здравоохранения основному персоналу помогают 183 студента-медика.

Также губернатор напомнил, что президент Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах на мотивацию молодых медиков, и сообщил, что уже распорядился собрать всю информацию, чтобы в Псковскую область эти средства поступили без задержек.

Теги: #медицина #здравоохранение #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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