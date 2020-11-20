Общество

Михаил Ведерников: Устраивать аптеку у себя дома необязательно

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона на волне коронавируса не закупать «оптом» все антибиотики, которые есть в аптеках.

Как он отметил в своем еженедельном видеообращении, проблема нехватки лекарств, к сожалению, характерна не только для Псковской области, но и для всей страны. Как пример — ажиотажный спрос на защитные маски весной этого года.

«Прошу вас не поддаваться таим настроениям и не закупать оптом все антибиотики. Заниматься самолечением вредно, а во-вторых, при подтверждении диагноза COVID-19 лекарства бесплатно предоставляются в рамках амбулаторного лечения. Регион на эти цели получил 23,5 млн рублей, на которые закупаются необходимые препараты. Они будут передаваться всем пациентам непосредственно по предписанию лечащего врача», - обратил внимание губернатор.

В стационарах лекарственных препаратов хватит еще не на один месяц, поэтому устраивать аптеку у себя дома необязательно», - заключил Михаил Ведерников.