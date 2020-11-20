Ушел из жизни ветеран педагогического труда, учитель физкультуры писковской школы Александр Хейнонен

20 ноября после продолжительной болезни ушел из жизни ветеран педагогического труда, Отличник народного просвещения, учитель физической культуры Писковской средней общеобразовательной школы Псковского района Александр Хейнонен. Об эом сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.
Александр Николаевич Хейнонен родился 17 декабря 1949 года в поселке Ульяновский республики Казахстан. Службу в армии проходил на территории Венгрии и Чехословакии. После службы вместе с родителями переехал в Псковскую область, поступил в Опочецкое педагогическое училище, по окончании которого работал учителем физической культуры в Острове в школе №1. В 1975 году пришел работать в Писковскую школу Псковского района, где и проработал до ухода на пенсию.
Стратег и тактик, философ, Учитель с большой буквы, он давал отличные знания своим ученикам, не уставая повторять: «В здоровом теле здоровый дух!», «Что физкультура – кузница здоровья!», «Быть здоровым – это современно». В его бытность в школе кипела спортивная жизнь, изменилась и спортивная жизнь молодёжи деревни Писковичи: секции, игры, соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису. С утра до вечера работал спортивный зал школы, а спортсмены всегда занимали ведущие позиции.
Большой заслугой Александра Николаевича является и строительство физкультурно- оздоровительного комплекса - именно он инициировал и обосновывал необходимость и важность этого комплекса для жителей деревни. С введением ФОКа в Писковской школе был введен третий час физкультуры (плавание).
«Наставник с большой буквы, человек активной жизненной позиции, принципиальный, требовательный и честный, он являлся руководителем районного методического объединения учителей физической культуры. Передавая свой опыт и знания, заражая своей одержимостью в спорте, он воспитал достойную смену физкультурников Псковского района, - отметили коллеги учителя. - Светлая память останется в сердцах всех, кто знал Александра Николаевича, кто работал с ним и учился у него. Коллектив Писковской средней школы выражает искреннее соболезнование семье и близким покойного».
Прощание состоится 23 ноября в храме Св. Апостола Матфея (Писковичи) в 14.00.