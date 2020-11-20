Общество

В Псковской области запретят новогодние банкеты и детские елки

Псковской области придется воздержаться от проведения новогодних елок в детских садах и школах, а также от банкетов в ресторанах. Об этом сообщил в своем еженедельном видеообращении губернатор региона Михаил Ведерников, отвечая на многочисленные вопросы жителей региона.

«К сожалению, всем придется воздержаться от новогодних елок в детских садах и школах, банкетов и танцев в кафе и ресторанах. Тем не менее, планируется сохранить формат уличных новогодних ярмарок и некоторые праздничные мероприятия вне закрытых помещений. Главное - не допустить ухудшения ситуации, чтобы мероприятия на открытом воздухе тоже не попали под запрет по рекомендациям санитарных служб. Рассчитываю, что вместе мы сделаем для этого все необходимое», - подчеркнул губернатор Псковской области.