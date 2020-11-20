Усиление ветра ожидается ночью в северных районах Псковской области

Сегодня, 21 ноября, начиная с периода 23.00 до 2.00 22 ноября, в Псковской области прогнозируют усиление юго-западного ветра. Порывы 15-19 м/с.
По данным псковского гидрометцентра, это коснется преимущественно северных районов.
Рекомендации для населения при сильном ветре:
- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).