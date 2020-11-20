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Общество

Усиление ветра ожидается ночью в северных районах Псковской области

21.11.2020 18:53|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 21 ноября, начиная с периода 23.00 до 2.00 22 ноября, в Псковской области прогнозируют усиление юго-западного ветра. Порывы 15-19 м/с.

По данным псковского гидрометцентра, это коснется преимущественно северных районов.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

  • Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Теги: #прогноз погоды #ветер
Источник: Псковская Лента Новостей
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