Общество

Путин: Вакцина от коронавируса должна стать всеобщим достоянием

Конкуренция среди производителей вакцин от коронавируса неизбежна, но в первую очередь нужно думать о гуманитарной стороне вопроса, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех», - сказал Путин, выступая на саммите «группы двадцати» в формате видеоконференции, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что «препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием». «Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины», - заявил президент.

Путин пояснил, что говорит о первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 «Спутник V» и вакцине «ЭпиВакКорона». Он напомнил, что скоро в России появится и третий препарат от этой инфекции.

«Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель - сформировать портфель вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой», - сказал Путин.

Президент заметил, что в данной ситуации «работы хватит на всех». «Мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция может быть неизбежна, но мы должны исходить, прежде всего, из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это», - добавил президент РФ.