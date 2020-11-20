Общество

В Псковской области пересчитали детей

В Псковской области на начало 2020 года численность детей (жителей региона до 17 лет) составляла 116492 человека, или 18,6% от общей численности населения области, в том числе до 6 лет - 45623 человека, от 7 до 14 лет - 52563, от 15 до 17 лет – 18306. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

По оперативным данным за январь – сентябрь 2020 года в Псковской области родилось 3773 ребенка. По очередности рождения у матерей отмечалось уменьшение числа первенцев на 9,2%, вторых и третьих детей — на 8%, увеличение числа четвертых и последующих детей на 21,6% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

В целом по области рождаемость составила 8,1 родившихся на 1000 человек населения. Выше среднеобластного уровень рождаемости сложился в Пскове - 10 родившихся на 1000 человек населения, в Порховском районе – 8,5, в Островском - 8,4 и в Псковском районе - 8,2.