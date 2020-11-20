Общество

Противопожарный рейд провели в Печорах

21 ноября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в рамках проведения профилактических операций «Отопительный сезон» и «Новый год», а также в целях предупреждения возникновения пожаров провели профилактический рейд в городе Печоры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда с гражданами проведены профилактические беседы по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового и электрооборудования, о недопущении детской шалости с огнем, а также о запрете разведения костров и сжигания мусора. Были распространены листовки и памятки о действиях при возникновении пожара и мерах пожарной безопасности в быту.

В связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по нераспространению COVID-19 профилактический рейд проведен со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер.