Общество

На братском захоронении «Жидилов Бор» высажены новые туи

Сегодня, 21 ноября, на братском воинском захоронении «Жидилов Бор» были высажены новые зеленые насаждения – 32 туи. Волонтеры Псковского района восстановили посадки по периметру мемориального комплекса взамен тех, которые были выкопаны злоумышленниками осенью текущего года, сообщается в группе районной администрации «ВКонтакте».

«Эта история широко освещалась в средствах массовой информации. В настоящее время по эпизодам краж деревьев с воинского захоронения проводятся следственные действия, однако, завершая год 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, не дожидаясь итогов расследования, было принято решение восстановить и улучшить внешний вид святого для всех нас места», - говорится в сообществе.

В посадке деревьев приняли участие глава Ершовской волости Олег Трашков и волонтеры Центра развития творчества детей и молодежи Псковского района.