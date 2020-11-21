Общество

Глава Псковского района: Чем больше делается, тем больше хочется

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Гайд-парк», вышедшего на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 20 ноября с участием главы Псковского района Натальи Федоровой. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней насущную повестку муниципалитета. Как ведется работа над районным бюджетом и как на нее влияет ситуация с коронавирусом? Что удалось сделать в Псковском районе в этом году в рамках нацпроектов? Как обстоят дела с Родинским ДК? Насколько интенсивно работают ТОСы? На эти и другие вопросы ответила глава Псковского района.

- Наталья Анатольевна, встречаемся мы с вами с завидной регулярностью. Ноябрь практически всегда для участников бюджетного процесса ассоциируется с работой над бюджетом на следующий год. Это месяц, который будет нас кормить весь следующий год. Контрольные цифры регионального бюджета уже представлены, и районы могут теперь формировать свои бюджеты. Как эта работа выстраивается в Псковском районе, какие основные направления планируете профинансировать в следующем году?

- Действительно, это направление сейчас самое важное. На следующий год планов много и в преддверии получения контрольных расчетных цифр мы провели огромную работу по своим программам, учли и пожелания депутатского корпуса, и пожелания жителей, потому что это приоритет. И составили предварительные программы. Получив предварительные цифры, могу с удовлетворением сказать, что практически все пожелания на следующий год будут исполнены. Бюджет сопоставим с уровнем текущего года. Он неплохой и по-прежнему имеет социальную направленность. Основная доля расходов приходится на сферу образования. Учитывая все происходящие изменения, особое внимание мы уделяем безопасности и антитеррористической защищенности. Будем продолжать реализацию районной программы по модернизации пищеблоков. Это очень важное направление для нас.

- В свете указа президента Путина об обеспечении младших школьников горячим питанием. Я правильно понимаю?

- Абсолютно верно. В том году мы на эти цели потратили около трех миллионов рублей и в следующем году будем продолжать модернизацию. Приготовление пищи у нас полностью осуществляется в пищеблоках, привозного нет, поэтому условия труда и качество пищи должны быть соответствующие. Мы понимаем, что здания образовательных учреждений уже возрастные, поэтому много внимания уделяется их ремонтам. На эти цели в бюджете пока закладывается 12 миллионов рублей. Как показывает практика этого года, мы смогли увеличить эту сумму, надеемся, что большинство заявок и предписаний, которые есть, мы сможем исполнить.

Достаточно большие средства отводятся на сферу культуры. В этом году мы вошли в нацпроект «Культура» и проводим ремонт Родинского ДК, но у нас есть еще дома культуры, которые тоже требуют значительных вложений. Где-то мы используем и будем использовать средства местного бюджета на изготовление проектно-сметной документации и на ремонтные работы. Молодежная политика и спорт — тоже особо важное направление, и в следующем году у нас большие планы по приобретению воркаут-площадок. Особый проект — строительство ФОКОТа в Писковичах. В этом году изготовлена проектно-сметная документация, а в следующем будем приступать к строительству.

- Радостное событие.

- Для нас это большое событие, первый опыт. Мы знаем, что есть проект по строительству спортивной площадки на территории Моглинской школы, который поддержал губернатор Михаил Юрьевич Ведерников. Спасибо ему за это. Тоже готовится документация.

Конечно, сфера ЖКХ и благоустройства не обделена вниманием, и мы закладываем на нее значительные средства, в том числе на содержание монумента «Ледовое побоище». На изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию этого памятника тоже закладываются значительные средства. Средства на благоустройство территории Залитских островов, субсидии на восстановление платежеспособности запланированы на уровне этого года.

Дорожный фонд практически остается тоже на уровне прошлого года. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» суммы уменьшаются, так как значительная часть работ выполнена за эти два года, но областные субсидии, акцизы - в достаточном количестве, и перечень дорог на следующий год уже сформирован. Он достаточно большой. Думаю, мы удовлетворим пожелания многих населенных пунктов района.

- Думаю, о дорогах мы еще с вами поговорим, когда будем анализировать реализацию нацпроектов. Доспрошу про бюджет. Непростые «ковидные» времена каким-то образом отразились на подходах к формированию бюджета? Пришлось где-то ужаться или перекинуть денежку на другие направления?

- Да, конечно, мы все столкнулись с непростой ситуацией, и здесь много направлений, по которым пришлось пересматривать статьи бюджета, перенаправлять средства. Чтобы обеспечить безопасность образовательного процесса, учреждениям были выделены дополнительные средства на рециркуляторы, дезинфицирующие средства, термометры. Всем необходимым они обеспечены.

Эти расчеты сделаны и до конца этого года, и на следующий финансовый год. То же касается и остальных бюджетных учреждений. Немного возросли транспортные расходы. В ежедневном режиме у нас работает мобильная группа с участием представителей полиции, администрации и соцзащиты. Рейдов очень много, километраж значительный. Мы понимаем, что это просто необходимость, и это действенные меры, которые помогают сдерживать распространение инфекции. Все относятся к перераспределению достаточно лояльно и поддерживают нас.

- Национальные проекты: что осталось доделать в этом году? Какие направления район «подтянул» благодаря серьезному госучастию?

- На финишную прямую мы выходим по нескольким объектам, они очень значимы. Мы продолжаем проект «Демография». В прошлом году начали строительство детского сада в Неелово на 270 мест. 30 ноября - срок окончания муниципального контракта. Строительно-монтажные работы завершены. Кассовое исполнение - 90%. Отрабатываем документы и планируем открыть. Все с нетерпением этого ждут как подарка «под елочку». Это хорошее радостное событие. Сформирован штат, за счет местного бюджета закуплено все необходимое для содержания сада. Детский сад получился действительно красивым, самым большим в районе. С учетом его близости к школе получается целый образовательный комплекс. Какие-то моменты при строительстве приходилось учитывать. Например, подъездные пути, организацию дополнительной парковки. В первую очередь, мы завершим в этом году пешеходный тротуар и парковку на 19 мест. Одна уже построена в этом году со стороны детского сада, а на следующий год планируем со стороны улицы Радужной сделать еще один дополнительный подъезд, потому что понимаем, что это необходимо.

Значительно мы подтянулись в отрасли культуры. Такого масштабного ремонта не было давно. Сегодня у всех на слуху капремонт Дома культуры в деревне Родина. Тоже подходим к финишу. Надеюсь, что полное перевоплощение произойдет не только в облике здания ДК, в отделке интерьеров, но и в содержании работы. Это будет абсолютно современный культурный центр, который будет предоставлять услуги для всех возрастных категорий населения. Это как интересные современные направления, так и классическая библиотека, которая находится в поиске новых форм. Прекрасный зрительный зал, свет, звук.

- То есть не просто в новые стены заносится все старое.

- Нет. Все абсолютно новое. Благодарю Михаила Юрьевича за понимание и поддержку, потому что к первоначальной сумме, выделенной из федерального бюджета, было дополнительно выделено 7 млн рублей из регионального бюджета на выполнение неучтенных строительных работ и на закупку оборудования. И местный бюджет в этом проекте участвовал. Такая вот консолидация дает хороший результат. «Под елочку», 25 декабря, планируем открыть обновленный ДК, а форму нам подскажет само время. Насколько это возможно будет сделать в очном режиме, не можем сказать, но готовим в онлайн-режиме виртуальную экскурсию, мастер-классы и концерт, чтобы жители могли оценить это хотя бы в дистанционном режиме. Интерес у всех очень большой. Все очень ждут этого события.

- Какие у района планы по нацпроектам на следующий год? Вы уже сказали, что по дорожному нацпроекту вам удалось сделать столько, что нельзя не порадоваться, однако, наверное, не все. Дороги - тема бесконечная. Какие еще нацпроекты вы планируете для Псковского района сделать билетом в будущее - где-то обновиться?

- Тема дорог действительно бесконечна, она всегда будет проблемной. На следующий год мы запланировали к ремонту большой перечень дорог, и скоро состоится совещание с главами сельских поселений, на котором мы обсудим эти планы более детально. Хочется сделать еще больше. Сейчас для этого есть и возможности, и ответственные подрядчики, работающие на территории области, района. Хотелось бы побольше средств на это направление.

- А в какой степени вы будете в следующем году пользоваться средствами регионального дорожного фонда?

- В основном это будут средства регионального дорожного фонда, затем наши акцизы и нацпроект БКАД. Но финансирование из дорожного фонда останется на уровне этого года, поэтому объем ремонта будет значительный.

- Водителям, которые ездят по отремонтированным дорогам, без разницы, на федеральные деньги они сделаны или на региональные.

- И здесь еще надо думать о проблеме безопасности, которая актуальна и для водителей, и для пешеходов.

- Какие еще у вас планы? Не только по дорожной отрасли.

- Планов много, но говорить, что они осуществятся, очень сложно. Есть объекты, давно требующие ремонта, но мы понимаем, что в нацпроект попасть очень сложно — заявок поступает очень много. Проектно-сметная документация у нас готова и на Торошинский Дом культуры, и на Адворицкий, и на Ершовский. И очень хотелось бы, чтобы хотя бы какой-то один из этих объектов попал в нацпроект.

В рамках нацпроекта «Образования» упор будет делаться на ремонт спортзалов, обустройство спортплощадок, на продолжение проекта по консультированию родителей, питание и безопасность школьников. Кроме того, мы впервые в этом году попали в проект по капремонту сельских школ. Замена полов, кровель и окон, которым по 40 лет — в таких масштабах Псковский район видит эти работы впервые. На следующий год мы подали заявку на участие в этом проекте еще двух школ, и для района это будет огромный прорыв и возможность отремонтировать в школах, в том числе, и системы канализации, водоснабжения и теплоснабжения.

Многострадальной темой остается ЖКХ и водоснабжение, потому что качество воды «особенное» ввиду залегания определенных горных пород. Пусть и по капельке, но движение в этом направлении есть. Благодаря проектам приграничного сотрудничества в этом году разработана проектно-сметная документация на постройку станции водоочистки в деревнях Родина и Середка. Планируем продолжать в следующем году, в том числе за счет появляющейся экономии. Станция водоочистки стоит огромных денег, но есть федеральная программа «Чиста вода», в рамках которой строительство станции очистки воды в Родине запланировано на 2022 год, и мы пониманием, что наша главная задача — попасть в эту программу с остальными проектами. Это реальный шанс модернизировать систему водоснабжения.

- Удачи и только удачи. Потому что все это для людей. Комплексное развитие территорий. Не могу не поговорить с вами на эту тему. Она сейчас громко звучит на федеральном уровне. Вижу, что комплексный подход вы реализуете в деревне Неелово. Будете ли распространять его на другие населенные пункты?

- Многие подмечают, что за два года такая хорошая динамика в Неелово наблюдается в разных направлениях, и все это благодаря реализации федеральных проектов, региональной помощи. Но здесь важна и заинтересованность районного, местного уровня — желание волости и местных жителей.

- То есть это не потому, что лично вы или кто-то из районной администрации очень любите Неелово. Это движение снизу, запросы.

- Нет, конечно. Есть активные жители, которым мы благодарны за какие-то подсказки, совместное решение, и есть общее желание получить результат. Достраивается детский сад - образовательный комплекс, благодаря губернатору обновляется ФАП, который давно был необходим. Ремонтируются и почтовые отделения. В рамках программы «Комфортная городская среда» делаются дворовые территории. В этом году их сделано достаточно. Появился первый мурал в деревне Неелово. Чем больше делается, тем больше и хочется. И в рамках программы «Комфортная городская среда» разрабатывается проект благоустройства территории напротив ФАПа. А если есть желание, будет и результат. Самое главное - люди хотят положительных изменений, и все движется в работе. Что касается комплексного подхода к развитию территорий, нужен консолидированный взгляд со всех сторон, и не только решение сверху, а как раз наоборот — поддержка и запрос снизу, понимание, куда мы движемся и что хотим сделать. Результат не заставить себя ждать.

- Территориальное общественное самоуправление (ТОС) - вот, где без инициативы снизу, без консолидации усилий граждан, живущих на одной территории, ничего не получится. Еще два года назад в аббревиатуру «ТОС» никто не верил, у меня тоже были большие сомнения. Скепсис был мотивирован тем, что до этого население не особо проявляло активность. Сейчас их на территории не очень много - 112-115, и эта цифра явно не «надутая». Радует, что ТОСы появляются в самых отдаленных волостях. Их еще называют «депрессивными». Как у вас с ТОСами?

- По ТОСам у нас реализуется неформальный подход, проводится большая разъяснительная работа по возможностям. Когда рассказываешь о том, что можно сделать, у людей загораются глаза. Если есть какая-то общая идея или проблема, создается инициативная группа, и люди понимают: «да, мы можем сами решить проблему». По поводу отдаленных территорий могу сказать, что, с одной стороны, мы говорим о слабых хозяйствах, слабом налоговом потенциале, а с другой - есть искра в людях.

К примеру, в деревне Кирово развивается патриотическое направление, и оно как раз сподвигло инициативную группу на создание ТОС. Или деревня Адворицы. Молодой депутат этого достаточно крупного населенного пункта задумался над созданием ТОСа и начал над этим работать. Потому что есть ряд вопросов, которые можно был бы решить в рамках грантов и своими руками тоже. В перспективе - Ваулино, Карамышево и так далее. Но не бегом, не просто на бумаге - создаются те ТОСы, которые будут реально работать, потому что они понимают, для чего создаются. Желание большое есть. Между тем гранты, выигранные нашими тремя знаменитыми ТОСами, уже реализованы. Люди почувствовали положительную динамику и результат.

- ТОС — это общественное, за что ты не получаешь зарплату, и поэтому для людей очень важно получать положительную отдачу, чтоб проект не провалился и был поддержан. Все проекты получились?

- Да, получились, практически со всеми мы обсудили результаты. Они были все разноплановые, для других это образец того, что можно двигаться в разных направлениях и получать результат.

- Часто просматриваю ваши соцсети, и зацепился глаз за молодежный конкурс «Есть идея». Что это за конкурс, какая у вас «есть идея»?

- Идей оказалось очень много. Мы понимаем, молодежи-то у нас очень много, динамика хорошая. Молодые депутаты, молодые волонтеры, ребята сами о себе заявляют, поэтому мы вначале не могли предугадать, что будет, а на самом деле идеи очень интересные. На данный момент подано 13 заявок. Конкурс покажет псковичам, чем увлекаются их дети. Они переживают за благоустройство своих населенных пунктов, думают о будущем, о развитии культуры, образования, о безопасности. Кстати, у нас завершилось голосование на сайте Псковского района, поэтому с удовольствием в ближайшее время экспертным советом обсудим все проекты и выявим победителей.

В следующем году в бюджете будет заложено 300 тысяч, хотя понимаю, хотелось бы больше. Надеюсь, депутаты поддержат это направление и мы дадим возможность эти проекты реализовать. А дальше, думаю, их будет еще больше, и это хорошее начало. Когда люди что-то делают своими руками, а уж молодежь тем более, они никогда не позволят этому пропасть. Это только начало.