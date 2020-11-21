Общество

Россияне назвали худшие подарки на Новый год

Мужчинам не нравится получать в подарок на Новый год носки, свитера и футболки, а женщины считают неудачными подарками новогодние статуэтки и свечи, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob. Оно основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 326 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 10 по 14 ноября 2020 года.

«Для 8% респондентов самыми неудачными новогодними подарками, которые им довелось получить, стали предметы одежды. Мужчины сообщают об этом втрое чаще женщин (13% против 4%). Носки, футболки, свитера, домашние халаты - все это лучше купить самому, по своему вкусу и размеру, чем найти под елкой, аргументируют опрошенные», - говорится в исследовании, передает РИА Новости. Также в числе предметов, которые россияне не хотят найти под елкой, оказались и новогодние сувениры: о том, что свечи, брелоки, статуэтки и магниты - это худшие новогодние подарки, сообщили 4% россиян (6% женщин и 3% мужчин).

Конфеты, шоколад или торт назвали худшими новогодними подарками 3% респондентов, при этом женщины разделяют такую позицию намного чаще мужчин (5% против 1%). Косметику или парфюмерию (например, шампунь, гель для душа или духи) считают неудачным подарком 3% опрошенных, посуду или кухонные принадлежности (кружку, разделочную доску, шумовку и прочее) - 2%.

Другие варианты неудачных подарков назвали 18% респондентов. Среди таких подарков - кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и даже живая крыса. «24% россиян сообщили, что худший новогодний сюрприз для них - это отсутствие подарка. Свое разочарование опрошенные объясняют тем, что даже взрослые люди в новогодние праздники ждут чуда и знаков внимания», - отметили аналитики.

28% россиян признались, что никогда не получали плохих подарков: «Праздничное настроение - это, прежде всего, душевное тепло и внимание близких, а не содержимое подарочного пакета», - считают опрошенные.