Общество

Российских школьников в 2021 году будут воспитывать по-новому

Реализация нового федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование» начнется с 1 января 2021 года. Планируется, что школьникам будут прививать базовые ценности не только на уроках, но и в онлайн-сфере, сообщил замминистра просвещения Денис Грибов.

«Федеральный проект с 1 января следующего года начнет свою реализацию, в принципе, организационно мы готовимся к началу запуска работы», - цитирует Грибова ТАСС. По его словам, реализация проекта предусматривает усиление воспитательной компоненты в учебной и учебно-методической литературе, в содержании уроков, во внеучебной деятельности, в системе дополнительного образования.

«Мне кажется, любой родитель будет благодарен, если не только внутри семьи будут прививаться те ценности, которые нужны, но и в рамках образовательного процесса абсолютно доступно и популярно разъясняться, <…> и к выходу во взрослую жизнь (были) привиты те правильные ценности, которые нужны: это семья, дружба, взаимовыручка, в том числе на примерах тех героических образов, которые сегодня есть вокруг нас», - отметил замминистра.

Отдельного урока по воспитанию в школах не появится, оценки за это тоже ставить не будут, уточнил Грибов. «В том числе и в онлайн-сфере (планируется реализация), где на понятном и доступном языке для детей будут объясняться те или иные вещи. По крайней мере, в таком направлении планируем работать», - добавил Грибов.

Он отметил, что проект станет ресурсной базой для реализации поправок в закон об образовании, которые направлены на воспитательную работу в школах. Ожидается, что в будущем году на мероприятия федерального проекта, рассчитанного до 2024 года, будет направлено 3 млрд 400 млн рублей, общий объем средств составит порядка 14 млрд рублей.