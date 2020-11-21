Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Итоги Года памяти и славы в Псковской области

В понедельник, 23 ноября, в 14:00 общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-брифинг с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой, посвященный итогам Года памяти и славы в регионе.

Уходящий год был объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Строились определенные планы по мероприятиям, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Удалось ли Псковской области справится с поставленными задачами? Какие мероприятия получилось провести, а какие, к сожалению, нет? Многие мероприятия пришлось провести в онлайн-формате. Оправдал ли он себя?

Важный аспект - поддержка ветеранов. Были осуществлены и федеральные, и региональные выплаты, и даже муниципальные. Будет ли продолжена такая практика в следующем году? Могут ли ветераны надеяться на материальную поддержку к 9 мая 2021 года или в принципе в течение следующего года? Закрыт ли вопрос по обеспечению нуждающихся ветеранов и их вдов квартирами в Псковской области?

Год памяти и славы – это еще и серьезный посыл для развития патриотического воспитания в стране. Насколько успешно справляется Псковская область с этой задачей? Мы видим, что сейчас все больше набирает обороты вандализм на исторических памятниках и мемориалах. Значит, мы что-то делаем не так?

Так как ветераны находятся в группе риска по заражению коронавирусом, обязательно затронем и тему, связанную с эпидемической ситуацией и способностью системы здравоохранения ей противостоять.

На You-Tube-канале Псковской Ленты Новостей будет организована видеотрансляция пресс-конференции. Все желающие смогут присоединиться и задать свои вопросы в комментариях под видео.