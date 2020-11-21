Общество

В Великих Луках по поручению губернатора проверяют ночной клуб

В Великих Луках по поручению губернатора проверяют ночной клуб, который работал в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

В очередной раз сотрудники администрации, полиции и Роспотребнадзора приехали к клубу в 23:00, но дверь в заведение оказалась закрыта. Участники рейда дежурили возле входа на протяжении часа, но прихода гостей и звуков музыки зафиксировано не было.

Ранее глава региона Михаил Ведерников призвал «до посинения» проверять ночной клуб в Великих Луках. «Если два повторных нарушения будет, составляйте протоколы столько раз, сколько это нужно. Александр Васильевич (Нестерук - руководитель областного управления Роспотребнадзора - ред.), тогда их нужно будет закрыть и тогда уже в другом порядке привлекать к ответственности. Такие вещи недопустимы», - сказал он в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 20 ноября.