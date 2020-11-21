Общество

В РПЦ прокомментировали переход армии с призывной на контрактную основу

Вопрос о переходе армии с призывной на контрактную основу находится в компетенции высшего руководства государства, и религиозным организациям было бы некорректно давать свои рекомендации в этой сфере. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов), который также является ключарем главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот».

«Это исключительно функция высшего руководства страны, и уж во всяком случае мы какие-то свои рекомендации, как Русская православная церковь, вряд ли тут можем по-серьезному давать. <...> Задача комплексная, нужно изучить такие шансы на профессиональном уровне. В первую очередь - по экспертным оценкам ведущих специалистов Вооруженных сил Российской Федерации и, естественно, руководства министерства обороны. Каким-то образом стимулировать этот процесс с точки зрения религиозных объединений, на мой взгляд, некорректно», - цитирует епископа Стефана ТАСС.

Он отметил, что при переводе армии на контрактную основу могут возникнуть разные вопросы - от стоимости такого перехода до выполнения задач мобилизационного развертывания. При этом, подчеркнул представитель РПЦ, не следует забывать о и патриотическом воспитании.

«Человек, который прошел школу вот такого мужества и выживания внутри воинского формирования, это человек уже взрослый, состоявшийся, понимающий все те проблемы, которые стоят по жизни и по его дальнейшему, может быть и профессиональному, выбору. То есть молодой человек, который не служил в армии, он всегда считался ущербным. Большая часть парней на сегодняшний день хотят служить в армии, это их, так скажем, конституционное право», - заметил он.

Епископ Стефан подчеркнул, что переход армии на контрактную основу не гарантирует избавление от дедовщины или происшествий: «Не факт, что мы при переходе на контрактную основу со всеми этими бедами можем расстаться. Военнослужащие-контрактники получают достаточно большие зарплаты, и воинская дисциплина у них также страдает. То есть там могут быть и более серьезные происшествия».

Архиерей затруднился оценить, сколько чрезвычайных происшествий в армии могло было предотвращено усилиями войсковых священников, отметив, что «пока происшествие не произошло, можно считать, что священник слишком много себе приписывает». Тем не менее, по его словам, на совещаниях в возглавляемом им отделе капелланы рассказывают о реальных случаях, когда в ходе бесед с военнослужащими, которые думали о лишении жизни себя или сослуживцев, их удавалось переубедить. Речь при этом идет, по словам епископа Стефана, о военнослужащих разных конфессий.

«Там, где священнослужитель работает, осуществляет богослужения и просвещает военнослужащих, он очень внимательно относится к военнослужащим и чаще видит то, чего не видят офицеры и начальники - в каком психологическом и духовном состоянии пребывает военнослужащий. И в этом плане роль тех священников, которые по-настоящему работают с военнослужащими, реальна, и я думаю, что эффективность их работы высока - в этом направлении, во всяком случае», - заключил епископ Стефан.