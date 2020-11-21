Общество

На Северо-Западе России ожидается аномальное потепление

Аномально теплая неделя прогнозируется в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Температура будет выше нормы на 2-7 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура в течение недели будет выше нормы в Центральном федеральном округе на 2-4 градуса, а в Северо-Западном федеральном округе - на 4-7 градусов», - цитирует Вильфанда ТАСС.

По его словам, это связано это с переносом воздушных масс с запада на восток. «На севере это приводит к значительным аномалиям, в умеренных широтах - около нормы», - пояснил метеоролог.