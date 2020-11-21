Общество

Операция «Отопительный сезон» продолжается в Псковской области

Противопожарный рейд прошел 22 ноября в городе Великие Луки в рамках профилактической операции «Отопительный сезон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В ходе рейда специалисты распространили памятки и листовки по соблюдению правил пожарной безопасности при использовании печного и газового оборудования, при эксплуатации электроприборов. Жителям города также напомнили телефонные номера экстренных и оперативных служб.

«Мероприятия проведены со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер или бесконтактно в связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)», - отметили в ведомстве.