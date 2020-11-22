Общество

170 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки

170 случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области за сутки, проведено 785 тестов. За весь период пандемии COVID-19 в регионе заболели 11 тысяч 205 человек.

«Из 170 случаев за сутки 161 выявили лаборатории здравоохранения и 9 коммерческие клиники. В активных очагах ковидбольных за сегодня не обнаружено», - сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Всего выздоровели 5 тысяч 964 человека, в том числе 21 за прошедшие сутки. Число летальных исходов не изменилось — 72.