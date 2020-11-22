Общество

Моглинская школа уходит на досрочные каникулы

Моглинская средняя общеобразовательная школа уходит на пятидневные досрочные каникулы. В образовательном учреждении заболели два повара, и школа не может в полном объеме организовать горячее питание детей, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Поэтому с 23 по 27 ноября в учебном заведении объявлены каникулы с корректировкой учебного календарного плана.

«Найти поваров сразу – задача очень непростая. Поэтому приходится идти на такие вынужденные меры», - подчеркнула глава Псковского района Наталья Федорова.

Заболевшие сотрудники сдали тесты на коронавирус, результаты анализов ожидаются в ближайшие дни.