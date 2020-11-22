Общество

В интернете могут ограничить открытую продажу детских смесей

В октябре сенаторы и депутаты предложили внести поправки в закон «О рекламе», предусматривающие запрет на распространение информации о молочных смесях (альтернатива грудному вскармливанию) любым способом и в любой форме, включая демонстрацию товара. Исключение парламентарии сделали для рекламы смесей на медицинских выставках, семинарах и конференциях.

Эти меры являются ответом на активный маркетинг со стороны производителей заменителей грудного молока, указано в пояснительной записке. Реклама побуждает матерей отказываться от грудного вскармливания и выбирать искусственное, уверены парламентарии. В стране только 40,4% детей от 6 до 12 месяцев находится на естественном вскармливании, пишет газета «Известия».

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подготовила негативный отзыв на это предложение. Корпоративные юристы не понимают, как регуляторы при проверках будут трактовать такие запреты, сказал президент АКИТ Артем Соколов. Например, фотографии продукции и ее описание можно расценить как информирование покупателя. Новое ограничение может обернуться и тем, что розница не сможет размещать сведения о продукции даже на ценнике, в том числе наименование товара и его стоимость. В итоге открытая продажа товара в интернете будет ограничена.

Минсельхоз не поддерживает предложенные изменения в закон «О рекламе». Сейчас правительство стимулирует развитие производства детского питания, поддерживая его. Если рекламу молочных смесей запретить, то никакого эффекта не будет. Это может поставить под угрозу национальную безопасность страны, уверены в Минсельхозе.