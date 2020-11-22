Общество

Россияне считают профессии президента и врача одинаково престижными

Россияне назвали профессию, наиболее престижную в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Программисты возглавляют топ самых престижных профессий с 17%, далее следует директор и топ-менеджер (13%), тройку лидеров замыкают президент, инженер и врач (каждый по 4%). Депутаты и госслужащие занимают четвертую строчку (3%).

По данным исследования, наименее престижными профессиями в России являются уборщик (17%), продавец и кассир (13%), дворник (12%), учитель (4%).

Престиж для большинства соискателей определяется величиной зарплаты (74%), также важно уважение в обществе (58%), а для 51% ценно, что такая работа приносит большую пользу обществу.

Исследование проводилось с 9 по 15 ноября среди 4184 соискателей.