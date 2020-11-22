Общество

Редчайшее астрономическое явление произойдет 21 декабря

Астрономы из Университета Райса (США) рассчитали, что после захода солнца 21 декабря Юпитер и Сатурн на ночном небе подойдут друг к другу на минимальное расстояние. Об этом сообщается в пресс-релизе на phys.org, передает РИА Новости.

По словам одного из исследователей Патрика Хартигана, сближения между этими планетами происходят примерно раз в 20 лет, но так близко друг к другу они не подходили со времен Средневековья. «Вам придется вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое расположение этих объектов, видимых в ночном небе», - сказал он.

Если позволит погода, наблюдать это явление можно будет из любого места на Земле, но лучшие условия для этого будут вблизи экватора.