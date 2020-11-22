Общество

Россельхознадзор не пропустил в Псковскую область говяжью печень из Белоруссии

В деревне Долосцы, расположенной на российско-белорусском участке государственной границы РФ в Псковской области, 17 ноября запрещено перемещение 2,5 тонн говяжьих субпродуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партия замороженной печени, произведенная белорусским предприятием в Могилевской области, следовала в адрес юридического лица, зарегистрированного в Москве. В ходе ветеринарного контроля государственные инспекторы выявили нарушение указаний Россельхознадзора, поставка 2,5 тонн мясной продукции осуществлялась компанией, которая не включена в перечень предприятий Республики Беларусь, выполняющих требования Кодекса здоровья наземных животных по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, разработанного на базе Международного эпизоотического бюро.

Перемещение говяжьей печени по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, инспекторы ведомства оформили акт о возврате товара в Республику Беларусь.