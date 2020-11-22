Общество

В Великих Луках проводится проверка по ситуации со смертью пациента в COVID-центре

Мужчину с криками выгнали из Великолукского филиала Псковской областной инфекционной больницы, через неделю он умер. Об этом сообщила его дочь в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

Женщина рассказала, что 13 ноября ее отца отправили на компьютерную томографию. «Процент поражения легких был 28%, - отметила она. - Его с криками выгнали с больницы, когда человеку было плохо, и он еле дошел обратно до машины».

17 ноября у мужчины ухудшилось самочувствие, родственники вызвали ему скорую медицинскую помощь. «Скорая повезла в COVID-центр, на медсестру накричали и начали обвинять: "Зачем вы привезли его сюда? Мы не возьмем его!"», - рассказала великолучанка.

В итоге мужчине сделали компьютерную томографию, результаты которой показали 90% поражения легких. «Это невозможно! Значит, первый раз сделали неправильно. Нехотя положили в реанимацию!» - продолжила дочь.

Дальше, по словам жительницы Великих Лук, началось «самое интересное». «У отца отобрали телефон, мы звонили в реанимацию врачам, узнавали, как же у него дела и как он себя чувствует. Врачи говорили: "Все в порядке, он лучше себя чувствует, ходит по палате и ест яблоки, анализы хорошие, просто прекрасные, привозите передачи, если хотите"», - продолжила женщина.

Утром 19 ноября она позвонила врачам. «Спрашиваем: "Как папа?". Нам отвечают: "Все хорошо". А в 14.50 говорят: "Ваш отец умер, так и не приходя в себя"», - рассказала женщина. «Брали передачи и врали, что он чувствует себя хорошо! Куда же шли передачи?» - задается она вопросом.

Вместо соболезнований, добавила женщина, врачи кричали в телефон о том, что «его дома залечили до смерти и решили привезти в больницу». Она выразила надежду, что этим делом займется прокуратура.

По данному факту комитет по здравоохранению Псковской области уже организовал проверку. «Проверка будет проведена в установленные сроки. В случае необходимости будет проведена экспертиза качества оказания медицинской помощи», - подчеркнули в комитете.