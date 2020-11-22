Общество

Три трактора поступили в новую мастерскую Псковского агротехнического колледжа

В Псковский агротехнический колледж в рамках оснащения новой мастерской «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» поступили три новых трактора: два МТЗ-1221.3 и один МТЗ-1523.3. Закупка техники состоялась в ходе подготовки учреждения к открытию пяти новых мастерских по направлению «Сельское хозяйство», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Поставка тракторов в учреждение осуществили в рамках реализации программы повышения конкурентоспособности профессионального образования национального проекта «Образование». На закупку машин затратили свыше 9 млн рублей.

Тракторы будут использоваться для обучения студентов по специальностям «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и «Механизация сельского хозяйства».

Оснащение колледжа техникой позволит учреждению соответствовать инфраструктурным листам чемпионатной ветки «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Кроме того, теперь учреждение сможет стать площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в регионе, а также добавить новую компетенцию в ежегодный региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Псковской области.

Напомним, всего на модернизацию пяти мастерских Псковскому агротехническому колледжу в 2020 году выделен федеральный грант в размере 50 млн рублей. Средства пойдут на оснащение помещений современным учебно-произодственным и лабораторным оборудованием.

В прошлом году по национальному проекту «Образование» было открыто 15 мастерских. На их оснащение потрачено более 30 млн рублей, добавили в пресс-службе.