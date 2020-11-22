Общество

Скончался экс-руководитель Псковского района Николай Теренин

Скончался экс-руководитель Псковского района Николай Теренин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили его родственники.

Николай Теренин с апреля 1978 года работал заместителем начальника районного управления сельского хозяйства. С мая 1982 года - начальник производственного управления сельского хозяйства Псковского райисполкома, которое в марте 1983 года было преобразовано в управление сельского хозяйства.

В марте 1985 года он был избран на должность председателя Псковского районного совета народных депутатов. В феврале 1986 года освобожден от обязанностей председателя Псковского райисполкома в связи с переводом на работу в агропромышленный комитет Псковской области. С этого момент по декабрь 1989 года Николай Теренин занял должного первого заместителя председателя агропромышленного комитета.

С января 1990 года - первый заместитель начальника управления продовольствия, закупок и госслужбы Псковской области. Освобожден от должности в апреле 1992 года в связи с ликвидацией управления. С 1992 года по 2006 года работал в «Псковагропромснабе». Затем вышел на пенсию.